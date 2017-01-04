Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Синоптики предупреждают москвичей о приближающемся снегопаде и метели. Как сообщили в Росгидромете, объявлено штормовое предупреждение.

"С 23:30 мск 4 января до 09:00 мск 5 января в Москве и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский адм. округа) ожидаются снег, местами сильный, местами метель", - отмечается в сообщении.

По данным метеослужбы, в ближайшие сутки в городе может выпасть до 9 мм осадков. "Это более 20% месячной нормы осадков, которая в января составляет 42 мм",- уточнил представитель метеослужбы, отметив, что за ночь ожидается до 7 мм осадков.

По данным синоптиков, на столичный регион будут оказывать влияние циклоны. Ветры, в которых будет преобладать северная составляющая, начнут вовлекать на территорию Москвы и Московской области холодные воздушные массы. Циклоны принесут и снег, ветер усилится до 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

Заметное похолодание произойдет в четверг вечером после снегопада, а в Рождественскую ночь в условиях уже антициклональной погоды мороз окрепнет до минус 23 - минус 28 градусов. В субботу станет еще холоднее - 24-29 градусов мороза. Средняя суточная температура в Рождество окажется на 14 градусов ниже климатической нормы. Самой холодной Рождественская ночь была в 1891 году, когда воздух остыл до минус 34,8 градусов, а самый теплый день 7 января отмечался в 2007 году, когда максимальная температура достигла 3,5 градусов.