Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Синоптики предупреждают москвичей о сильном ветре. Как сообщили в Росгидромете, в субботу в столице объявлено штормовое предупреждение.

"31 декабря до 21:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - отмечается в сообщении.

Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться плохо закрепленных рекламных щитов и дорожных знаков.

В праздничные дни погода в Москве будет капризна и неустойчива. В начале января атмосферные фронты атлантического циклона принесут осадки в виде снега, мокрого снега, местами ожидается гололед, температура повысится до плюс 2 градусов. В ночь с 3 на 4 января Московский регион окажется под влиянием антициклона, с севера опустится холодный арктический воздух.

"Температура начнет стремительно понижаться, 5 и 6 января в ночные часы она достигнет местами отметки минус 25 градусов", - отметил представитель метеослужбы.

В рождественскую ночь, по его словам, столбики термометров опустятся до 11 - 16 градусов ниже нуля, в последующие дни температура будет постепенно повышаться.