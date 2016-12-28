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Москвичам пообещали сильные морозы в новогодние каникулы
В Москву в январские каникулы вернутся сильные морозы. Столбики термометров упадут до 20 градусов ниже нуля. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
"В последние дни уходящего года ожидается слабый мороз, а новогоднюю ночь Москва встретит с атлантическим циклоном, затем в регион начнет поступать арктический воздух", - заявили в Гидрометцентре России.
В последнюю рабочую неделю уходящего года температура воздуха в ночные часы будет опускаться до 10 градусов мороза. Днем потеплеет до пяти градусов ниже нуля. В новогоднюю ночь, по прогнозу ведомства, температура воздуха составит два градуса выше нуля. Также местами будет идти мокрый снег. Сильные похолодания ожидают столичный регион с 3 января.
Прогноз погоды на 29 декабря на Рамблер/погода.
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