Поиски обломков Ту-154 приостановлены из-за непогоды

Поиски обломков потерпевшего крушение у сочинского побережья самолета Ту-154 приостановлены из-за дождя и тумана, приводит РИА "Новости" сообщение министра по ЧС Абхазии Льва Квицинии.

"Сегодня мы подключили авиацию - два вертолета работали. Сейчас только вышли с моря и пошли на посадку. Идет дождь и туман, мешают работать авиации. Мы вылетели сюда утром. И только что завершили работу с воздуха", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что спасатели обнаружили и подняли на поверхность второй бортовой самописец разбившегося в Черном море самолета Минобороны

Самолет Ту-154, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета.

По данным военного ведомства, обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50 - 70 метров.