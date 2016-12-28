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Американский профессор пожелал на Рождество устроить белый геноцид
Фото: George Ciccariello Maher / YouTube
Профессор Дрексельского университета в Филадельфии (Пенсильвания, США) Джордж Чикарелло-Майер (George Ciccariello-Maher) в шутку написал в своем Twitter, что желал бы устроить на Рождество белый геноцид, чем возмутил руководство учебного заведения и пользователей сети. Об этом сообщает издание College Candy.
«Все, чего я хочу на Рождество, — белый геноцид», — написал профессор.
Позднее Чикарелло-Майер закрыл свой Twitter для публичного просмотра.
Руководство университета обнаружило спорную запись и начало разбирательство, отметив, что «воспринимает эту ситуацию со всей серьезностью».
Мы связались с профессором Чикарелло-Майером, чтобы договориться о встрече и обсудить детали спорного вопроса.
Преподаватель, в свою очередь, отметил, что никто не понял иронии в его твите. Вероятно, мужчина пытался обыграть традиционное пожелание Wish you a White Christmas («Желаю тебе снежного рождественского утра»). Чикарелло-Майер объяснил, что считает термин «белый геноцид» мнимым понятием, выдуманным белыми радикальными расистами.
Некоторые пользователи Twitter сочли поведение преподавателя неуместным и порочащим имя университета.
Чикарелло-Майер преподает в Дрексельском университете политологию. В частности, мужчина ведет курс под названием «Раса и расизм». По словам руководства университета, учителя ждет серьезное разбирательство.
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