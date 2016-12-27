В новогоднюю ночь придут 40-градусные морозы и оттепель

В последнюю неделю года в Европейской части страны погода будет теплее нормы. Ожидается около 0 градусов ночью и днем. В большинстве регионов пройдет снег, а в Москве и области можно ожидать дождя. Температура в столице сегодня днем, 27 декабря, составит два градуса тепла. В среду немного похолодает: до 4 градусов мороза ночью и до 2 градусов мороза днем.

По словам Паршиной, в центральных районах европейской части России в новогоднюю ночь будет до 6 градусов мороза, а утром 1 января около 0 градусов. В Москве с 31 декабря на 1 января температура воздуха «едва уйдет в минус». Сильный мороз – ближе к -40 градусам - ожидается в новогоднюю ночь в Забайкалье, на севере Иркутской области, местами в центральных районах Красноярского края и в Тыве.

В южных регионах России в праздничную ночь будет небольшой мороз, а днем до 4 градусов тепла. Местами на Черноморском побережье температура поднимется до плюс 6-7 градусов.