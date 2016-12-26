Специалисты определили траекторию полета потерпевшего крушение Ту-154

Специалисты проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств, определена траектория полета потерпевшего крушение Ту-154, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационных средств, определена траектория полета Ту-154. "Это позволило более точно определить район падения самолета. Поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна", — сообщает МО РФ.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром.