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В Петербурге в аудитории вуза нашли мертвого преподавателя
В Санкт-Петербурге в аудитории вуза приборостроения на Большой Морской улице в Адмиралтейском районе обнаружили тело педагога 1952 года рождения, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт Следственного комитета. На данный момент сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти.
«По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, мотивы которого в настоящее время устанавливаются», — отмечается в сообщении.
По данным РИА Новости, погибший является преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. По словам источника в правоохранительных органах, предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия.
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