В Петербурге в аудитории вуза нашли мертвого преподавателя

В Санкт-Петербурге в аудитории вуза приборостроения на Большой Морской улице в Адмиралтейском районе обнаружили тело педагога 1952 года рождения, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт Следственного комитета . На данный момент сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти.

«По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, мотивы которого в настоящее время устанавливаются», — отмечается в сообщении.