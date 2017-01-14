Большинство россиян назвали свою страну свободной и передовой

Большинство россиян, принявших участие в опросе фонда «Общественное мнение» , заявили, что считают свою страну свободной , развитой и передовой. Такого мнения придерживаются 70 и 65 процентов респондентов соответственно. Об этом в субботу, 14 января, сообщает «Интерфакс».

Еще 58 процентов опрошенных назвали Россию богатым государством. При этом 33 процента придерживаются прямо противоположного мнения.