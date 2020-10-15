Адвоката белорусских оппозиционеров лишили лицензии 

Белорусский адвокат Александр Пыльченко, который представлял интересы ключевых белорусских оппозиционеров Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, заявил, что комиссия при министерстве юстиции республики лишила его лицензии на работу.

Заседание комиссии при минюсте Белоруссии по вопросу о прекращении действия адвокатской лицензии стартовало в четверг в полдень (время совпадает с московским) и продолжалось около трёх часов. За это время у здания ведомства собрались порядка трёх десятков юристов, которые прибыли поддержать своего коллегу. Сюда же пришли и журналисты.