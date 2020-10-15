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Адвоката белорусских оппозиционеров лишили лицензии 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Адвоката белорусских оппозиционеров лишили лицензии
Фото: Reuters
Белорусский адвокат Александр Пыльченко, который представлял интересы ключевых белорусских оппозиционеров Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, заявил, что комиссия при министерстве юстиции республики лишила его лицензии на работу.
Заседание комиссии при минюсте Белоруссии по вопросу о прекращении действия адвокатской лицензии стартовало в четверг в полдень (время совпадает с московским) и продолжалось около трёх часов. За это время у здания ведомства собрались порядка трёх десятков юристов, которые прибыли поддержать своего коллегу. Сюда же пришли и журналисты.

"Комиссии приняла заключение, что считает правильным прекратить мою деятельность как адвоката. Мы будем с заключением знакомиться, а в будущем — думать, какие меры предпринимать", — сказал Пыльченко по итогам заседания комиссии.

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