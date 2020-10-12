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Додон оценил вероятность «майданов» в Молдавии после выборов 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Додон оценил вероятность «майданов» в Молдавии
Фото: РИА Новости
Дестабилизация ситуации и "майданы" в Молдавии после выборов невозможны без влияния геополитических игроков, заявил в интервью РИА Новости баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.

"У нас нет того протестного потенциала, что есть в Белоруссии, если его не приведут из-за рубежа, то он и не появится. Я не верю в дестабилизацию и в "майданы" без геополитической поддержки внешнего игрока. В противном случае при сильной власти в стране любая попытка дестабилизировать ситуацию ни к чему не приведет", — заявил Додон.

По словам президента, больших геополитических игроков, которые могли бы оказать влияние на Молдавию, существует всего три — это Россия, Евросоюз и США.

"Я уверен, что России дестабилизация здесь не нужна, она никогда не хотела дестабилизации вокруг своих границ и периметров. Если учесть еще и Приднестровье, то у РФ интересов в дестабилизации обстановки в Молдавии нет", — отметил президент.

Он также полагает, что Евросоюз не заинтересован в дестабилизации обстановки прямо у своей границы, а власти США сейчас сами проходят через избирательный процесс. Додон полагает, что попытки протестов после выборов все же будут, однако руководство страны сумеет с ними справиться.
Жители Молдавии могут отказаться от участия в протестах после выборов из-за страха перед пандемией коронавируса, заявил Игорь Додон.

"Я думаю, что ситуация с пандемией будет ухудшаться, это объективно, мы это наблюдаем и в Молдавии, и в других странах мира. Мне кажется, что из-за этого люди массово на протесты не выйдут,.. пандемия внесет свою лепту, люди будут бояться собираться", — сказал Додон.

Президент отмечает, что знает потенциал всех своих конкурентов, и считает, что они не способны организовать действительно массовый протест даже в нормальных условиях. При этом Партия социалистов, которая поддерживает Додона, может собрать 30-40 тысяч человек.
Президентские выборы в Молдавии запланированы на 1 ноября. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов, в том числе действующего президента Додона и экс-премьера Майю Санду. Согласно опросам, они являются основными претендентами на победу.
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СНГ , В мире , Игорь Додон , ЕС , Центризбирком России , РИА Новости , Молдова
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