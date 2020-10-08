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Лже-Тихановская проникла на закрытую встречу парламента Дании

Российская Газетаиещё 6
1 час назад
Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, а точнее неизвестное лицо, выдававшее себя за оппозиционно настроенную белоруску, стало причиной курьезного скандала в Дании. Как сообщает ТАСС, псевдо-Тихановская приняла участие в закрытой онлайн-встрече комитета по иностранным делам парламента Дании.
Лже-Тихановская проникла на встречу парламента Дании
Фото: ReutersReuters
Мероприятие продлилось 40 минут, прежде чем его организаторы поняли, "что что-то не так".
"На заседании обсуждалась текущая политическая ситуация в Беларуси. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека", - указывается в распространенном после инцидента пресс-релизе парламента.
Особо подчеркивается, что ничего компрометирующего внешнеполитическую линию Дании на заседании сказано не было. Судя по всему, об этом мы узнаем уже очень скоро - как только ненастоящая Тихановская выложит видео беседы с датчанами на всеобщее обозрение.
В Дании обещают провести расследование случившегося.
СНГ,В мире,Политика,Светлана Тихановская,Дания,Беларусь,
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