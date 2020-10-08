Лже-Тихановская проникла на встречу парламента Дании

Мероприятие продлилось 40 минут, прежде чем его организаторы поняли, "что что-то не так".

Особо подчеркивается, что ничего компрометирующего внешнеполитическую линию Дании на заседании сказано не было. Судя по всему, об этом мы узнаем уже очень скоро - как только ненастоящая Тихановская выложит видео беседы с датчанами на всеобщее обозрение.