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Президент Киргизии обратился к протестующим 

Lenta.ru и ещё 5 19 минут назад
Президент Киргизии обратился к протестующим
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обратился к участникам акции протеста в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиева.
Лидер республики призвал организаторов протестов к благоразумию. «Глава государства на рабочем месте в здании Жогорку Кенеша (парламента прим. — „Ленты.ру“) до двух часов ночи проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами», — сказала Стамалиева.
Ранее протестующие ворвались в здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии. После двухчасового противостояния с сотрудниками милиции им удалось прорваться на огороженную территорию возле здания. Затем часть участников акции протеста направилась к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Протестующие хотят освободить из изолятора бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, арестованного в августе 2019 года.
Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и кидали в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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Комментарии 3
СНГ , В мире , Алмазбек Атамбаев , Сооронбай Жээнбеков , ФСИН , Lenta.ru , Бишкек , Кыргызстан
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