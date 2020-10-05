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Белорусский оппозиционер раскрыл «план Анны» по организации протестов 

Украина.ру и ещё 1 3 часа назад
Координатор предвыборного штаба претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрий Воскресенский рассказал о плане оппозиционеров по организации протестов и распределению должностей. Деталями он поделился 4 октября в эфире телеканала ОНТ.
Согласно его рассказу, у штаба Бабарико был так называемый план Анны, включающий около 20 пунктов. Его якобы рассылал пользователь с ником «Анна».

«Может быть, это Анна, может быть, это Степан», — добавил Воскресенский.

В «плане Анны» в том числе был пункт об «угрозах по месту жительства и предоставлении только негативной информации в отношении правоохранительных органов и членов избиркомов».
В соответствии с планом, в случае избрания президентом Виктора Бабарико премьер-министром стал бы Валерий Цепкало, а сам Воскресенский занял бы пост зампреда КГБ.
По словам Воскресенского, основные пункты плана, включающие раскачку протеста, создание негативного образа представителей власти и т.д., были осуществлены. Тем не менее основной цели организаторам протестов достичь не удалось.
Как сообщила белорусскому новостному порталу tut.by супруга Воскресенского, он в данный момент находится в СИЗО КГБ Белоруссии и обвиняется по статьям 293 (массовые беспорядки) и 310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса.
В Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых Александр Лукашенко, согласно данным ЦИК, набрал 80% голосов, продолжаются массовые протесты. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву.
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Комментарии 26
СНГ , Видео , В мире , Телевидение , Массовые беспорядки , Светлана Тихановская , Юрий Воскресенский , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико , КГБ РБ , МВД , ФСИН
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