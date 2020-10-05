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Виктора Бабарико Координатор предвыборного штаба претендента на пост президента Белоруссии Юрий Воскресенский рассказал о плане оппозиционеров по организации протестов и распределению должностей. Деталями он поделился 4 октября в эфире телеканала ОНТ.

Согласно его рассказу, у штаба Бабарико был так называемый план Анны, включающий около 20 пунктов. Его якобы рассылал пользователь с ником «Анна».

«Может быть, это Анна, может быть, это Степан», — добавил Воскресенский.

В «плане Анны» в том числе был пункт об «угрозах по месту жительства и предоставлении только негативной информации в отношении правоохранительных органов и членов избиркомов».

В соответствии с планом, в случае избрания президентом Виктора Бабарико премьер-министром стал бы Валерий Цепкало , а сам Воскресенский занял бы пост зампреда КГБ

По словам Воскресенского, основные пункты плана, включающие раскачку протеста, создание негативного образа представителей власти и т.д., были осуществлены. Тем не менее основной цели организаторам протестов достичь не удалось.

Как сообщила белорусскому новостному порталу tut.by супруга Воскресенского, он в данный момент находится в СИЗО КГБ Белоруссии и обвиняется по статьям 293 (массовые беспорядки) и 310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса.