У Лукашенко появился бесстрашный соперник

Финское издание рассказывает о 73-летней женщине, которую рекомендует как один из символов протестов в Белоруссии . Ее называют «стальной бабушкой», и она готова выходить на протесты даже в одиночестве. Также известно, что она ходила на митинги еще в СССР. Сообщается и о других особенностях.

Нина Багинская участвует в протестах против белорусской власти уже больше 30 лет. Однако мир узнал о ней в первую очередь как о противнике Александра Лукашенко — после того, как в августе он провозгласил себя победителем на президентских выборах.

Багинская берет с собой на митинг то же, что и многие другие протестующие: старый красно-белый флаг Белоруссии. Омоновцы отнимают у нее флаг раз за разом, и она раз за разом шьет его заново.

Еще одна фишка Нины Багинской — попытки сорвать с омоновцев балаклавы и помешать задержанию митингующих. Пару недель назад на «Марше женщин» она пыталась остановить машину с задержанными женщинами и сорвала с одного омоновца балаклаву. На видео слышно, как люди на улице кричат «Нина, Нина!»

Кумир — сам Спартак

Нину Багинскую задерживали на митингах много раз, она стала кумиром молодых активистов. Женщина говорит, что даже не знает, сколько штрафов ей надо оплатить.

Автор финской книги «Великолепные женщины, вошедшие в историю» (Historian jännät naiset), главный редактор Мария Петтерссон (Maria Pettersson) считает, что популярность Багинской основывается, в том числе, на эффектных фотографиях.

«Фотографии с ней стали культовыми. Маленькая седая женщина, которая в одиночку идет на больших полицейских. И строго их отчитывает».

Багинская участвует в протестах уже несколько десятилетий. Она выходила на митинги в СССР, потом — против Лукашенко и его власти.

«Она назвала своим кумиром Спартака — гладиатора, который вел рабов к свободе. Она сказала, что не прекратит бороться, пока Белоруссия не станет свободной».

Мария Петтерсон говорит, что меткие комментарии Багинской привлекают к ее личности еще больше внимания.

«Когда ее спрашивают: «Уважаемая, почему Вы выступаете против Лукашенко?» Она заявляет: «Ну он же отсюда не уйдет, если его никто не прогонит». На вопрос «Почему вы, мама и бабушка, здесь, а не дома?» она отвечает: «Я гуляю».