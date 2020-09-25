Белорусское издание Tut.by могут лишить статуса СМИ

Министерство информации Белоруссии подало иск о лишении сетевого издания Tut.by статуса СМИ. Экономический суд Минска рассмотрит дело 8 октября.

Регистрация позволяет сотрудникам издания работать в районах вооружённых конфликтов или ЧС, а также на массовых мероприятиях, говорится на сайте СМИ. При этом Tut.by сможет функционировать и без официального статуса, так как закон не обязывает его получать.

Пока юристы компании изучают полученные документы. Мы продолжаем работать в прежнем режиме. Мы задействуем все правовые механизмы для того, чтобы возможные изменения не затронули нашу аудиторию, клиентов и партнеров, — отметили в издании.

С 7 августа СМИ получило четыре предупреждения о содержании материалов.

Tut.by активно освещает происходящие в Белоруссии оппозиционные акции.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.