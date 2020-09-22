Военнослужащие РФ и Белоруссии освободили от «противника» гидротехнический узел на учениях 

Российские десантники из Псковского соединения Воздушно-десантных войск совместно с белорусскими военными освободили гидротехнический узел от условного противника при поддержке авиации в рамках активной фазы совместных тактических учений "Славянское братство — 2020". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Военнослужащие двух стран провели десантирование на воду с использованием водолазного снаряжения с последующим освобождением гидротехнического узла силами ротной тактической группы при авиационной поддержке", — сказали в военном ведомстве.

В ходе этих маневров российские и белорусские десантники отрабатывали вопросы взаимодействия и управления, уточнили в Минобороны РФ.

Первый этап российско-белорусских учений "Славянское братство — 2020" проводится с 14 по 25 сентября на территории Белоруссии. От России в нем участвуют подразделения десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. В Минобороны РФ ранее отметили, что маневры проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран.