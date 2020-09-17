Стала известна судьба внучек Лукашенко

После того, как младший сын Лукашенко сбежал в Москву , где будет заканчивать обучение по школьной программе, выяснилось, что и внучки президента не станут учиться в родной Беларуси

Анастасия и Дарья также забрали документы из Лицея БГУ. Со слов однокурсников дочерей, после начала учебного года девочки около недели не посещали занятия. Обе учились на гуманитарном профиле. Анастасия подтвердила журналистам, что покинула лицей, но не стала рассказывать, по какой причине это сделала.

Кстати, есть неподтвержденная инсайдерская информация канала «Курятник», что Николай Лукашенко сменил фамилию на «Григорьев». И под этой фамилией он будет жить и учиться в Москве дальше.