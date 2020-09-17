Названы самые упоминаемые за рубежом белорусские политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует среди белорусских политиков по упоминаемости в зарубежных СМИ. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного по заказу РИА Новости международной компанией LexisNexis.

Германии, Польши, Франции, Великобритании и Специалисты проанализировали посвященные Белоруссии публикации с 1 августа 2020 года в СМИ США Украины . По данным рейтинга, 60% от общего количества упоминаний белорусских политиков принадлежат Лукашенко.

Согласно исследованию, за прошедшие полтора месяца иностранные СМИ использовали фамилию Лукашенко в 262,9 тысячи публикациях, из которых больше трети (79,14 тысячи) приходится на американские СМИ, а также значительная часть (51,89 тысячи публикаций) — на британскую прессу. "Такое положение дел объясняется не только обширными интересами США и Великобритании на мировой арене, но в том и числе и большим числом (если сопоставить с другими странами) зарегистрированных СМИ", — отметили в LexisNexis.

Авторы рейтинга отмечают, что западные СМИ не скупятся на эпитеты в адрес белорусского лидера, чаще всего называя "последним диктатором Европы", просто "диктатором", деспотом, совершающим террор против собственного народа, обладающим "эксцентричным авторитарным образом", "поклонником и достойным учеником Иосифа Сталина".

При этом глава Белоруссии оказался единственным в республике государственным деятелем, вошедшим в топ-10 самых упоминаемых политиков страны. Следующий по списку представитель официальных властей — министр иностранных дел Владимир Макей — занимает в рейтинге 11 место (3,521 тысячи упоминаний). "Таким образом, девять из десяти мест в начале списка заняли представители оппозиции. Правда, все вместе суммарно они упоминаются в 161,5 тысячи публикациях, то есть меньше, чем обладатель первого места Лукашенко", — отметили аналитики.

Вторую позицию в топ-10 занимает баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская (74,36 тысячи упоминаний, в 3,5 раза меньше, чем у президента Белоруссии). На третьем месте — член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова (24,88 тысячи публикаций, отставание от главы государства на порядок).

Согласно подготовленному LexisNexis рейтингу упоминаемости оппозиционеров, который РИА Новости опубликовали в среду, первое место среди них занимает Тихановская, второе — Колесникова, а замыкает тройку лидеров упоминаемости в зарубежных СМИ белорусских оппозиционеров экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико (13,71 тысячи случаев).

Представители власти, помимо Лукашенко и Макея, не вызывают сильного интереса обозревателей, отметили в LexisNexis. Помощник президента Николай Латышенок , к примеру, и вовсе практически не известен за рубежом, по крайней мере, в контексте текущих событий он почти не засвечен (встречено лишь 18 упоминаний в зарубежных изданиях).

Однако есть и исключения, например, упоминаемость экс-премьера Белоруссии Сергея Румаса (72 упоминания, из них 15 — в немецких СМИ). "Большое число публикаций в СМИ Германии (в которых упоминается Румас — ред.) касается преимущественно обсуждений будущего белорусской политики", — отмечается в исследовании.

В украинских СМИ в процентном соотношении активно упоминались глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин (86 из 588 публикаций) и премьер Роман Головченко (75 из 887 публикаций). "Упоминаемость Виктора Хренина была связана с его громкими и порой резкими заявлениями в адрес протестующих, а также с резкими высказываниями в адрес Украины", — пояснили в LexisNexis.