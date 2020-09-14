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Лукашенко призвал не повторять ошибок Великой Отечественной войны 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Лукашенко призвал не повторять ошибок ВОВ
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным призвал не повторять ошибок времен Великой Отечественной войны. Запись брифинга доступна на YouTube.
Лукашенко заявил, что оборона и безопасность никогда не вызывали споров и сомнений у Москвы и Минска. Не нужно ни у кого спрашивать, проводить ли военные учения.

«Я думаю, что вы дадите команду министру обороны России (наш министр уже получил такую команду). Мы спланируем на годы вперед такие учения, будем их конкретизировать», — отметил он.

Белорусский лидер заявил, что в 15 километрах от границ республики, в Литве, недавно «выбросили» батальон военнослужащих стран НАТО.

«Поэтому нам надо не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда все утихомиривали всех, что [нужно] провокаций не допустить, войны не будет и прочее. И мы оказались, как у разбитого корыта. Красная армия была, а прошли Беларусь, не успели даже практически собраться и сопротивляться. Гнали нас аж до Смоленска, и только там смогли как-то противостоять этому», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Москве и Минску не надо оглядываться на то, что скажут.
Лукашенко также подчеркнул, что если за пределами белорусских границ «кому-то хочется почесать руки», то «мы можем почесать в любой момент».
В Белоруссии больше месяца продолжаются массовые протесты. Участники требуют отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Сам Лукашенко не раз заявлял, что за происходящим стоит Запад и, в первую очередь, США, которые «ненавидят» его за то, что он не позволил сделать Белоруссию частью «санитарного кордона» против России.
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Комментарии
СНГ , В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , НАТО , Минск , Москва
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