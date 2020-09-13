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Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа 

РИА Новости и ещё 10 26 минут назад
Без поддержки: Об особенностях женских акций в Белоруссии
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Женские протестные акции в Белоруссии не получают финансирования из-за рубежа, заявили в субботу в Координационном совете белорусской оппозиции.
Агентство теленовостей, которое входит в государственную "Белтелерадиокомпанию", распространило в субботу сюжет о том, что IT-компания PandaDoc, четверо сотрудников минского офиса которой арестованы по уголовному делу о мошенничестве, финансировала женские протесты в Белоруссии. При этом в сюжете со ссылкой на правоохранителей сообщалось, что "еще в 2018 году госдеп США попытался перевести на счет центра по защите прав женщин, который зарегистрирован в Минске, почти 19 тысяч долларов, но транш заблокировал департамент по гуманитарной деятельности Беларуси и тут в дело вступила компания PandaDoc". Авторы сюжета отмечали, что учредитель центра, с которым по указанию американского офиса минское отделение PandaDoc заключило договор на 12,5 тысяч долларов и успело перечислить 3 тысячи долларов, является "активной сторонницей движения "Женская сила", которое поддерживает протесты в Беларуси".

"Женское протестное движение в Беларуси существует благодаря силе, отваге и политической воли женщин в Беларуси и не получает финансирования извне Беларуси", — говорится в заявлении фем-группы Координационного совета, опубликованном на его сайте.

PandaDoc — технологическая компания с головным офисом в Калифорнии, среди ее инвесторов — Microsoft, Европейский банк реконструкции и развития, фонды Кремниевой долины. Ранее сооснователь PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов. Позже, по данным компании, были арестованы главный бухгалтер компании Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, ответственный за HR Владислав Михолап. Всем четверым предъявлено обвинение по уголовной статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом. В компании заявляют, что "обвинение… не имеет под собой никаких оснований", и видят связь с действиями основателей компании.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
При этом представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура в этой связи возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
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СНГ , В мире , Александр Лукашенко , Генпрокуратура РФ , Госдеп США , Microsoft , МВД , Центризбирком России , Европейский банк реконструкции и развития , Минск
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