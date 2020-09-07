В ЕС прокомментировали исчезновение Колесниковой

Еврокомиссия пытается установить факты по информации о пропаже ряда политических активистов в Белоруссии , сказал представитель пресс-службы ЕК и внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге.

"Мы в курсе сообщений, что не только (член президиума совета оппозиции Мария) Колесникова, но ряд других политических активистов и тех, кто участвует в политическом процессе в Белоруссии, пропали. Мы пытаемся установить факты", — сказал он.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил задержания и похищения людей в Белоруссии, в том числе "похищение" Колесниковой, и назвал их недопустимыми.

"Произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Белоруссии, в том числе жестокие действия сегодня утром в отношении Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, недопустимы. Власти должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и обязательства", — написал Боррель в Twitter.

В понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей Координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, — 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК , он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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