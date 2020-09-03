Тихановская оценили встречу Лукашенко и Мишустина

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Она отметила, что суверенитет страны не может являться темой для переговоров и торгов.

Экс-кандидат выразила сомнение в том, что новое правительство примет договоры или решения, ратифицированные нынешним президентом.

"Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии", — заключила Тихановская.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.