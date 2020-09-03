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Лукашенко предупредил Россию о возможных пакостях Запада 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Лукашенко предупредил Россию о пакостях Запада
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что страны Запада готовят «пакости» перед выборами в российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости.
Он упомянул радиоперехват переговоров Варшавы и Берлина и рассказал, что речь в нем шла в том числе и о приближающемся едином дне голосования в России.

«То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Запад не даст спокойной жизни России и Белоруссии, однако обе страны полны решимости отстаивать свой суверенитет и не дать кому-то наклонять их.

«Мы видим, что они уже по уши увязли в этой лжи и вранье. Но правда всегда побеждала. И, наверное, Господь все-таки на нашей стороне», — подытожил белорусский президент.

Ранее в сентябре Лукашенко объяснил расширение сотрудничества республики со странами Запада непониманием со стороны российского руководства. Он подчеркнул, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России, хотя и была вынуждена при экономических спорах искать альтернативу на том же нефтяном рынке. Однако глава государства подчеркнул, что многовекторность останется основой белорусской внешней политики, так как она предопределена географическим положением республики.
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Комментарии 3
СНГ , В мире , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Варшава
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