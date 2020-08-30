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Судьба Белоруссии. Главное

Ряд белорусских журналистов покинули страну 

Lenta.ru 23 минуты назад
Белорусские журналисты покидают страну
Фото: Telegram-канал Tut.by
Главный редактор онлайн-журнала KYKY, а также часть сотрудников этого издания покинули Белоруссию. Об этом пишет Telegram-канал «Кулуары KYKY».

«Мы должны сказать, что директор, главред и часть редакции KYKY выехали из страны. Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально», — заявили журналисты.

Куда именно выехали сотрудники, не раскрывается. При этом журналисты подчеркнули, что отъезд является временным. «Жить в эмиграции вообще не входит в наши планы», — указали в редакции.
29 августа в Белоруссии был арестован бизнесмен и соучредитель информационных сайтов KYKY и The Village Александр Василевич. О задержании Василевича, который также владеет рекламным агентством Vondel/Hepta, галереей современного искусства, стало известно 27 августа. В тот же день в минском офисе The Village прошли обыски. Совладелец компании Mint Media, в которую входит издание, проинформировал, что силовики «расследуют налоговые преступления».
25 августа компания «Яндекс» вывезла из Белоруссии часть сотрудников минского офиса. Это произошло после визита силовиков. Всего в минском офисе «Яндекса» числилось около 300 человек.
Протесты в Белоруссии продолжаются третью неделю подряд. Люди требуют отставки действующего руководства страны, проведения новых выборов президента и привлечения к ответственности тех, кто отдавал приказы жестоко разгонять первые митинги и издеваться над задержанными. Последний раз подобное произошло 12 августа, тогда же состоялась первая мирная женская акция под названием «цепь солидарности», когда одетые в белое девушки вышли с цветами на улицы и потребовали остановить насилие. С тех пор они проводятся регулярно.
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СНГ , В мире , Яндекс
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