Назарбаев предложил провести саммит России, США, КНР и ЕС по ядерному разоружению 

По ее информации, свою идею Назарбаев озвучил в послании участникам специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН , состоявшейся 26 августа. Его обращение зачитал министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди

"Обретя независимость в 1991 году, Казахстан сделал добровольный выбор в пользу отказа от четвертого по мощности на планете арсенала ядерного оружия. История подтвердила правильность данного шага — своим ярким примером мы показали, что на пути к прогрессу и процветанию можно двигаться мирным путем", — привела пресс-служба МИД слова Назарбаева.

Он обратился к международному сообществу с призывом последовать примеру Казахстана и объединить усилия в сфере ядерного разоружения.

"Полагаю, что особую ответственность за завтрашний день планеты несут лидеры США, России, Китая и Европейского союза. Убежден, что если провести саммит в этом четырехстороннем формате, то одной из главных его тем должна стать выработка многостороннего соглашения о поэтапном и пропорциональном сокращении ядерных вооружений. Казахстан готов предоставить свою площадку для данного саммита", — заявил первый президент Казахстана.

На состоявшейся в среду в онлайн-режиме специальной сессии Генассамблеи ООН, организованной по случаю отмечаемого 29 августа Международного дня действий против ядерных испытаний, было объявлено, что Назарбаев удостоен титула "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний".

"Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо инициировал присвоение Нурсултану Назарбаеву нового статуса в знак признания особого исторического вклада Казахстана в период его руководства в глобальные усилия по построению безъядерного мира", — говорится в сообщении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ранее аналогичный титул был присвоен экс-президенту Финляндии Тарье Халонен. Как заявили в МИД, "чемпионы" будут работать с еще не подписавшими договор государствами, включающими Израиль, Иран, КНДР и США, "с целью улучшения понимания ими выгод от сотрудничества с ОДВЗЯИ, а также делиться своим передовым опытом".