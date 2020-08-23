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Белоруссия в огне. Главное

В Гродно на митинге собрались несколько тысяч сторонников оппозиции 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
В Гродно на митинге собрались несколько тысяч сторонников оппозиции
Фото: News.ru
Милиционеры отмечают, что митинг несанкционированный.
К 14.00 на площади Советской начали собираться люди. Они скандируют «Уходи». Гродненцы сообщают, что по периметру площади стоят автобусы с сотрудниками ОМОНа и милицией, — сообщает портал TUT.BY.
Как сообщают местные СМИ, акции протеста также начинаются в других городах, в частности, в Бресте и Могилёве.
Сегодня несогласные с результатами выборов вышли на «Марш новой Беларуси». Демонстранты уже прошли по проспекту Независимости и начали собираться на площади Независимости в Минске. Также акции пройдут и в других городах республики.
С заводов уже выдвигаются колонны работников, на въездах в Минск с разных направлений появились пробки. Жители Минска уже заметили спецтехнику, направляющуюся к центру.
Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что на фоне протестных акций в стране берёт под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники демонстраций. Ведомство считает, что они представляют угрозу мемориалам, так как выходят под флагами, под которыми «фашисты организовывали массовые убийства», писал NEWS.ru.
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Комментарии
СНГ , В мире , Пожары , Гродно , Могилев
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