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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко поднял в небо авиацию для защиты белорусской границы 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Лукашенко поднял в небо авиацию
Фото: ТАСС
Белорусская авиация начала выполнять полёты в рамках охраны госграницы. Об этом сообщает Министерство обороны страны.
Кроме того, как сообщается в Telegram-канале ведомства, подразделения радиоэлектронной борьбы из состава сводной группировки войск «занимают временный позиционный район». Их задачами указаны «ведение разведки, радиоподавление приемных терминалов спутниковых радионавигационных систем и комплексный технический контроль в районах выполнения задач войсками».

Мотострелковые и танковые подразделения «оборудуют районы и совершенствуют позиции в инженерном отношении, создают систему огня», а подразделения 120-й отдельной механизированной бригады со средствами усиления «приступают к практическому несению службы по охране госграницы», добавили в Минобороны.

Масштабные тактические учения проходят в Гродненской области. Они начались 20 августа по распоряжению президента Александра Лукашенко. Ранее он заявлял, что «натовские войска лязгают гусеницами у ворот» Белоруссии. О наличии такой угрозы глава государства напомнил и накануне, приехав лично на гродненский полигон. Во время беседы с министром обороны, который доложил об участившихся случаях пролётов около западной границы, Лукашенко потребовал реагировать в ответ «без предупреждения».
При этом пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску отрицает наращивание военного контингента у границы республики. Президент Литвы Гитанас Науседа накануне также заявил, что высказывания Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Белоруссия, не имеют под собой никаких оснований. По мнению литовского лидера, цель таких высказываний — отвлечь внимание от внутренних проблем.
В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. В Евросоюзе результатов голосования не признали.
Гродненская область находится на границе с Польшей и Литвой. А Гродно — один из самых протестных городов Белоруссии. После масштабных демонстраций местные чиновники пошли на уступки горожанам. Они пообещали рассмотреть и удовлетворить их требования. Перед жителями официально извинился начальник милиции, против четырёх участников акций протеста прекратили административные дела, всех задержанных на демонстрациях освободили. Кроме того, мэрия пообещала не препятствовать митингам, писал NEWS.ru.
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Комментарии 184
СНГ , В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Министерство обороны , ЕС , НАТО
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