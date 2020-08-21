Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала сегодня в ходе пресс-конференции, когда вернется на родину.
«Я безумно люблю свою родину, и я очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать там себя в безопасности», — заявила Тихановская.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%).
После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты и столкновения с силовиками, а Тихановская уехала в Литву. По словам доверенного лица политика, белорусские власти не оставили кандидату в президенты выбора и вывезли ее за пределы страны. 17 августа Тихановская объявила, что готова выступить национальным лидером.