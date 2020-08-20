Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Как пушечное мясо»: участник протестов в Минске рассказал о провокаторах 

РИА Новости 2 часа назад
Следственный комитет Белоруссии опубликовал видео, где подозреваемый в участии в массовых беспорядках и угоне автомобиля МАЗ рассказал, что послушал провокаторов, которые использовали его как "пушечное мясо".

"Действительно перегибает и действительно хватит сталкивать нас лбами друг с другом. Хочешь повоевать, приезжай и покажи, какой ты воин на самом деле, тогда, возможно, я тебя послушаю, если ты приедешь и докажешь своими действиями, что ты прямо освободитель и герой. А не так, что ты будешь набрасывать постоянно… Потом наутро ты читаешь от NEXTA: "о, давайте, мы почти победили", да какое, никто не воюет, нету войны", — говорит подозреваемый на видео в Telegram СК Белоруссии. Он отметил, что от NEXTA "исходят точки сбора, памятки, как одеваться, что делать".

"Не знаю, где он находится, но действует он действительно неправильно. Провоцируя своими вбросами периодически, что заводы стоят у него, и ребята мы победили, ОМОН лежит, и ОМОН сдается. А вот так выпускать нас как пушечное мясо… Вот также и я тут сижу… Вроде вышел на улицу, а вроде такой прямо революционер и воин, оказывается. А всё из-за подобных вбросов", — говорит подозреваемый на видео.
Видео подписано — "Подозреваемый в участии в массовых беспорядках и угоне автомобиля МАЗ рассказал о тех, "благодаря" кому он оказался в эпицентре событий".
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
Последние новости
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Кто оказался самым обеспеченным силовиком Кто оказался самым обеспеченным силовиком
Комментарии
СНГ , В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , СКР , МВД , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Минский тракторный завод полностью остановился
Минский тракторный завод полностью остановился
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение