Следственный комитет Белоруссии опубликовал видео, где подозреваемый в участии в массовых беспорядках и угоне автомобиля МАЗ рассказал, что послушал провокаторов, которые использовали его как "пушечное мясо".

"Действительно перегибает и действительно хватит сталкивать нас лбами друг с другом. Хочешь повоевать, приезжай и покажи, какой ты воин на самом деле, тогда, возможно, я тебя послушаю, если ты приедешь и докажешь своими действиями, что ты прямо освободитель и герой. А не так, что ты будешь набрасывать постоянно… Потом наутро ты читаешь от NEXTA: "о, давайте, мы почти победили", да какое, никто не воюет, нету войны", — говорит подозреваемый на видео в Telegram СК Белоруссии. Он отметил, что от NEXTA "исходят точки сбора, памятки, как одеваться, что делать".

"Не знаю, где он находится, но действует он действительно неправильно. Провоцируя своими вбросами периодически, что заводы стоят у него, и ребята мы победили, ОМОН лежит, и ОМОН сдается. А вот так выпускать нас как пушечное мясо… Вот также и я тут сижу… Вроде вышел на улицу, а вроде такой прямо революционер и воин, оказывается. А всё из-за подобных вбросов", — говорит подозреваемый на видео.

Видео подписано — "Подозреваемый в участии в массовых беспорядках и угоне автомобиля МАЗ рассказал о тех, "благодаря" кому он оказался в эпицентре событий".

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко . Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская . Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".