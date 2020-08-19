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Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить некоторые требования, выдвинутые протестующими. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в пресс-службе горисполкома.

Так, местные власти разрешили проводить массовые мероприятия на площадях Ленина и Советской, при поступлении уведомлений там будет организовано медицинское и техническое сопровождение.

«Представителям демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире (телеканала. — RT) «Гродно Плюс», — говорится в сообщении.

Кроме того, по всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью в период протестов организованы разбирательства.

В горисполкоме также добавили, что задержанные за участие в протестах граждане освобождены.