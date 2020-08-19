Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Власти Гродно согласились выполнить ряд требований протестующих 

RT на русском и ещё 7 9 минут назад
Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить некоторые требования, выдвинутые протестующими. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в пресс-службе горисполкома.
Так, местные власти разрешили проводить массовые мероприятия на площадях Ленина и Советской, при поступлении уведомлений там будет организовано медицинское и техническое сопровождение.

«Представителям демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире (телеканала. — RT) «Гродно Плюс», — говорится в сообщении.

Кроме того, по всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью в период протестов организованы разбирательства.
В горисполкоме также добавили, что задержанные за участие в протестах граждане освобождены.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
RT на русском: последние новости
В Минске проходит акция памяти погибшего в ходе протестов В Минске проходит акция памяти погибшего в ходе протестов Техперсонал Белтелерадиокомпании заявил о готовности бастовать Техперсонал Белтелерадиокомпании заявил о готовности бастовать МВД сообщило о смерти участника протестов в Минске после наезда машины МВД сообщило о смерти участника протестов в Минске после наезда машины
СНГ , Видео , В мире , Гродно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
02:13
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
В мире
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
00:59
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
В мире
Армия довела россиянина до полусмерти
01:29
Армия довела россиянина до полусмерти
Происшествия
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
00:20
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение