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Белоруссия в огне. Главное

Оппозиция Белоруссии заговорила о дружбе с РФ 

Павел Тиунов 6 минут назад
В российско-белорусском сотрудничестве в последнее время возникают конфликты и напряжение, поэтому подход к двусторонним отношениям необходимо пересмотреть, отметила представитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова. Её заявление в своем Telegram-канале опубликовал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Журналист отметил, что Колесникова выразила мнение белорусских оппозиционеров в личной переписке с ним. Представитель Тихановской подчеркнула, что Россия является для Белоруссии «важным внешнеполитическим и экономическим партнером». При этом, по ее словам, отношения двух стран должны выстраиваться на четких и понятных принципах.

«К сожалению, последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникает напряжение и конфликты. Это явно показывает, что действующий президент Беларуси не в состоянии справиться с этой задачей», — написала Колесникова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В связи с этим оппозиционеры готовы начать выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, в том числе и с Российской Федерацией.
Накануне, как сообщал «Рамблер», Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии. Она подчеркнула, что готова возглавить государство, чтобы «страна успокоилась и вошла в нормальный ритм».
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СНГ , Видео , В мире , Светлана Тихановская , Алексей Венедиктов , Мария Колесникова , Эхо Москвы
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