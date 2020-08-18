Оппозиция Белоруссии захотела изменить отношения с РФ

«К сожалению, последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникает напряжение и конфликты. Это явно показывает, что действующий президент Беларуси не в состоянии справиться с этой задачей», — цитирует Колесникову Венедиктов.

Россию оппозиционеры считают важным экономическим и политическим партнером, говорит Колесникова. Договоренности с ней будут соблюдаться и в случае прихода оппозиции к власти.

Также от лица штаба Тихановской, Колесникова заявила о желании развивать отношения и с другими странами.

«Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь», — подчеркнула оппозиционерка.