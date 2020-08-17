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Белоруссия в огне. Главное

В Раде поведали о сорвавшемся плане СБУ заманить бойцов ЧВК Вагнера на Украину через Белоруссию 

Аргументы Недели 6 часов назад
В Раде поведали о сорвавшемся плане СБУ заманить бойцов ЧВК Вагнера на Украину через Белоруссию
Фото: Аргументы Недели
Приезд в Белоруссию россиян, задержанных там в конце июля по подозрению в подготовке к массовым беспорядкам, был частью сорвавшейся операции Службы безопасности Украины. Об этом рассказал депутат Алексей Гончаренко, Верховной Рады.
По словам Гончаренко, в СБУ решили заманить на Украину бойцов ЧВК Вагнера, принимавших участие в военном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сотрудники спецслужбы под видом представителей работодателя наняли граждан России якобы для выполнения задач на территории Южной Америки. Как поведал парламентарий, для наемников «разработали маршрут Минск — Стамбул и дальше до Венесуэлы».
Согласно замыслу киевской стороны, направлявшийся в Турцию самолет должен был приземлиться на Украине. В этом случае россиян арестовала бы СБУ.
Бойцы ЧВК не вылетели из Белоруссии, так как операцию «кто-то слил», отметил Алексей Гончаренко в эфире своего видеоблога.
Ранее сообщалось, что эксперт Владимир Пастухов предрек катастрофу в случае ввода войск РФ в Белоруссию.
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СНГ , В мире , Владимир Пастухов , Алексей Гончаренко , СБУ , Верховная Рада
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