об опасности победы «майдана» в Белоруссии 

«К сожалению, некоторые белорусы всё ещё отрицают такой сценарий и продолжают свято верить в то, что „братья“ из Литвы и Польши хотят подарить им демократию, а не сделать из них дешёвую рабочую силу для работы на своих предприятиях и клубничных полях. Они не понимают, что „благие намерения“, транслирующиеся из Варшавы и Вильнюса, — это та самая дорога, которая ведёт в ад. В котором не будет ничего из того, о чём они сейчас мечтают».

Я не фанат Лукашенко. И это ещё мягко сказано. Но принцип «падающего подтолкни» мне нравится ещё меньше. Потому что Белоруссия — это не только её президент. Это прежде всего миллионы людей, чья судьба во многом зависит от того, в чью пользу в эти дни качнётся чаша весов. Если Лукашенко сможет удержать ситуацию, если ему хватит мудрости и хитрости сделать достаточное количество правильных шагов, то тогда появится пусть робкая, но надежда на то, что нашим соседям удастся избежать катастрофы.

Если же президент Белоруссии продолжит играть в свои многовекторные игры, то страна будет обречена. Причём не просто на украинский сценарий, а на абсолютное экономическое разорение и внешнее управление со стороны своих ближайших западных соседей, координируемое из-за океана.

Разумеется, всё ныне происходящее — это вина Лукашенко. Но сейчас не самое лучшее время устраивать партсобрания. В данный момент времени, которого у Александра Григорьевича очень и очень мало, нужно мало говорить и много действовать, на два шага опережая своих недругов, многие из которых сейчас вполне себе спокойно находятся в Белоруссии и делают всё, чтобы страна погрузилась в майданный хаос. Литовское и польское посольства, белорусская редакция «Радио Свобода»*, разнокалиберные НКО и просто «сочувствующие», которые перманентно то координируют протестные акции, то изображают из себя жертву милицейского произвола.

Кстати, о силовиках. После того как в оппозиционных бложиках и чатиках стали появляться их личные данные, на белорусских правоохранителей и членов их семей развернулась самая настоящая охота. Им поступают угрозы. Их засыпают оскорблениями. Их родители и дети становятся объектами преследования и травли. И оградить их от этого не может никто.

Используя такую тактику, оппозиция добивается полной деморализации силовиков, которые являются одной из опор власти. Но у этой тактики есть и ещё одна сторона. Если одни впадают в депрессию, то другие, наоборот, смогут начать проявлять агрессию в отношении протестующих и при малейшем поводе начинать проявлять агрессию. И для кураторов белорусских протестов это самый вожделенный вариант. Ибо им нужна кровь и своя «небесная сотня». Как самый главный аргумент «диктаторства» Лукашенко.

Именно по этой причине российская оппозиция при каждом удобном случае подстрекает белорусов то на захват админзданий, то на штурм ОВД, то на вторжение в резиденцию Лукашенко. При этом они прекрасно знают, что подобные действия натолкнутся на силовой отпор и начнётся противостояние, в результате которого обязательно прольётся кровь. И немалая. Чего, собственно, и добиваются западные кураторы, которых совершенно не устраивает мирный протест.

Им нужна агрессия. Причём с обеих сторон. И чем больше будет убитых, тем больше будет у них аргументов для «защиты мирного населения», которая будет заключаться в свержении Лукашенко и установлении в Белоруссии марионеточной власти условной Тихановской, с помощью которой будет реализован уже прописанный сценарий реформирования страны по жёстко русофобскому сценарию.

Который позволит в кратчайшие сроки сделать из ныне дружественной нам страны ещё один антироссийский плацдарм.

К сожалению, некоторые белорусы всё ещё отрицают такой сценарий и продолжают свято верить в то, что «братья» из Литвы и Польши хотят подарить им демократию, а не сделать из них дешёвую рабочую силу для работы на своих предприятиях и клубничных полях. Они не понимают, что «благие намерения», транслирующиеся из Варшавы и Вильнюса, — это та самая дорога, которая ведёт в ад. В котором не будет ничего из того, о чём они сейчас мечтают.

И единственный их шанс не остаться у разбитого корыта — это ненавистный им Лукашенко. Да, именно так. Но лишь при условии, что сам Александр Григорьевич перестанет дурить и сделает то, что должен был сделать уже давно: повернуться к России передом, а к Западу — задом и никогда больше не пытаться изменить эту позу.

В противном случае он погубит и себя, и страну. Которая сейчас в прямом смысле слова находится в шаге от пропасти.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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