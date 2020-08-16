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Белоруссия в огне. Главное

Протестующие собрались у СИЗО в Минске 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Протестующие собрались у СИЗО в Минске
Фото: Reuters
Акции протеста оппозиции продолжаются вечером в воскресенье у городских СИЗО, где содержатся задержанные ранее участники массовых митингов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
После многотысячной акции, которая длилась в центре Минска более пяти часов, люди стали расходиться, и часть из них переместилась к СИЗО. Так, у СИЗО №1, где, предположительно, содержится Сергей Тихановский — супруг экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, собрались несколько сотен человек с флагами. Акция прошла спокойно, люди скандировали призывы освободить задержанных, правоохранители не вмешивались. Вскоре протестующие разошлись. У здания КГБ Белоруссии, где во дворе находится СИЗО, остаются несколько десятков человек.
Как передает корреспондент ТАСС, еще одна акция проходит у изолятора временного содержания на улице Окрестина. Здесь разбит волонтерский городок — около десятка палаток, где раздают воду, еду и медикаменты, а также предоставляют свои услуги медики и адвокаты. Сюда же приехала соратница Тихановской Мария Колесникова. Она поблагодарила врачей за помощь пострадавшим в ходе протестов, а также заявила, что перемены в стране необратимы. "Сейчас начинается самая сложная работа. Но мы уже победили, победили страх", — сказала она.
Ранее в некоторых СМИ республики появилась информация со ссылкой на высокопоставленного представителя МВД о том, что в воскресенье могут выйти на свободу все задержанные в ходе протестов. МВД страны эту информацию подтвердить не смогло.
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Комментарии 3
СНГ , В мире , Политика , Белоруссия в огне , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Мария Колесникова , КГБ РБ , МВД , ФСИН , Минск
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