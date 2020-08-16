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Белоруссия в огне. Главное

Протестующие в Минске обратились к Илону Маску 

Газета.Ru 28 минут назад
Протестующие в Минске обратились к Илону Маску
Фото: Соцсети
В Минске участники оппозиционного митинга развернули плакат с обращением к американскому предпринимателю Илону Маску, пишет РЕН.

На плакате написано: "Илон, забери АГ (Александра Григорьевича Лукашенко) на Марс".

Соцсети
Ранее Маск в Twitter обратился к белорусам и спросил, чем может помочь.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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СНГ , В мире , Белоруссия в огне , Минск
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