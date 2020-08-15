Раскрыты подробности скандального видео с Тихановской

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что обращение соперницы Александра Лукашенко на президентских выборах Светланы Тихановской к протестующим было записано в ее кабинете. В этом ролике Тихановская призвала демонстрантов остановить акции и пойти на диалог с властью. По словам Ермошиной, поговорить с Тихановской хотели также «два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов».

Призывавшая демонстрантов остановить протестные акции Светлана Тихановская, по данным ЦИК проигравшая президентские выборы Александру Лукашенко, записывала это обращение из офиса Избиркома.

«Это мой диван. Она записывала это обращение без меня», — указала чиновница.

По ее словам, поговорить с Тихановской хотели также «два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов».

«Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», — объяснила Ермошина.

Забастовки и митинги начались вечером 9 августа и продолжаются до сих пор. Основная причина недовольства — результаты выборов. Окончательные итоги были опубликованы только спустя пять дней после голосования. Согласно данным ЦИК, победил Лукашенко.

За него проголосовали свыше 80% избирателей. Тихановскую поддержали, по официальным данным, немногим больше 10% белорусов.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники потребовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышла на свободу.

Сама Тихановская результаты не признала. По ее словам, большинство граждан хотят перемен и голосовали за нее. В настоящее время политик находится в Литве. Власти прибалтийской республики утверждают, что ее заставили уехать из Белоруссии.

Результат выборов не признала не только Тихановская, но и весь западный мир.

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей заявил о необходимости провести в Белоруссии повторные президентские выборы в присутствии международных наблюдателей.

Как отметил дипломат, Соединенные Штаты испытывают схожую с Евросоюзом тревогу из-за ситуации в Белоруссии. Вашингтон надеется, что будет выработан общий подход к ситуации в республике.

Предложение главы Госдепартамента США о проведении повторных выборов поддержал премьер-министр Словении.

«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — сказал Янша.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил Евросоюзу проверить итоги выборов. Соответствующее заявление он сделал в Twitter. Он также призвал наложить санкции на тех, кто причастен к применению насилия в отношении участников протестных акций.

«Мы со стороны ЕС хотим сегодня значительно повысить давление на Белоруссию», — написал дипломат.

Кроме того, Берлин считает, что прошедшие выборы не соответствуют «минимальным стандартам демократических выборов».

В целом ЕС отказался признать белорусские выборы легитимными. Об этом говорится в распространенном 11 августа заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, согласованном с главами внешнеполитических ведомств всех 27 стран Евросоюза.

В документе отмечается, что ЕС изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за «полицейское насилие».

«Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию, которое привело к гибели по меньшей мере одного человека и ранениям многих других. Тысячи людей были задержаны, и усилились нарушения свободы собраний и прессы. Мы призываем белорусские власти немедленно и без условий освободить всех задержанных», — подчеркнули в заявлении.

Позднее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза вечером 14 августа приняли участие в заседании для согласования конкретных санкций против властей Белоруссии.

Как указал глава МИД Словакии Иван Корчок, поводом для этого послужила фальсификация белорусскими должностными лицами результата прошедших 9 августа президентских выборов, а также жесткие действия силовиков против протестующих.