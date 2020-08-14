Белоруссия должна примкнуть либо к России , либо к Польше . Об этом политолог Алексей Дзермант заявил в своем фейсбуке.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (более 80% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

«Большого выбора на пришедшем в движение фронтире уже нет — нужно теснее примыкать к одному из цивилизационных центров. Для белорусов — это либо Россия, либо Польша», — заявил сегодня Дзермант, сотрудник Института философии Национальной академии наук (НАН) Белоруссии и директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск).

Он назвал протесты попыткой активного меньшинства навязать пассивному большинству примыкание к Польше и высказал мнение, что избежать гражданского конфликта и предотвратить развал страны пока еще можно, а добиться этого можно путем диалога и удержания ситуации в рамках закона.