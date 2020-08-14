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Белоруссия в огне. Главное

Польша или Россия: Лукашенко должен сделать выбор 

Артём Кульша 17 минут назад
Белоруссия должна примкнуть либо к России, либо к Польше. Об этом политолог Алексей Дзермант заявил в своем фейсбуке.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (более 80% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
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«Большого выбора на пришедшем в движение фронтире уже нет — нужно теснее примыкать к одному из цивилизационных центров. Для белорусов — это либо Россия, либо Польша», — заявил сегодня Дзермант, сотрудник Института философии Национальной академии наук (НАН) Белоруссии и директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск).

Он назвал протесты попыткой активного меньшинства навязать пассивному большинству примыкание к Польше и высказал мнение, что избежать гражданского конфликта и предотвратить развал страны пока еще можно, а добиться этого можно путем диалога и удержания ситуации в рамках закона.

«Куда ни кинь — всюду клин. Налево пойдешь — смерть найдешь, направо пойдешь — голову потеряешь. Доскакались, свидомые», — прокомментировала одна из пользовательниц фейсбука.

Комментарии 819
СНГ , Видео , В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , РАН , Польша
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