«Либо РФ, либо Польша»: Лукашенко призвали определиться

Руководитель белорусского Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант считает, что властям Белоруссии нужно скорее определяться с конкретным геополитическим вектором.

Об этом указанный политолог, являющийся сторонником действующей власти в республике, сообщил на своей странице в Фейсбук,

«Большого выбора на пришедшем в движение фронтире уже нет. Нужно теснее примыкать к одному из цивилизационных центров. Для белорусов — это либо Россия, либо Польша», — написал Дзермант

Он подчеркнул, что, хотя «активное меньшинство будет пытаться навязывать пассивному большинству второй вариант», ещё можно избежать гражданского конфликта и удержать кризисную ситуацию в законных рамках.