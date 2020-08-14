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Белоруссия в огне. Главное

«Либо Россия, либо Польша»: в Минске заявили, что нужно, не медля, примыкать к одному из центров геополитики 

Свободная пресса 42 минуты назад
«Либо РФ, либо Польша»: Лукашенко призвали определиться
Фото: Reuters
Руководитель белорусского Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант считает, что властям Белоруссии нужно скорее определяться с конкретным геополитическим вектором.
Об этом указанный политолог, являющийся сторонником действующей власти в республике, сообщил на своей странице в Фейсбук,

«Большого выбора на пришедшем в движение фронтире уже нет. Нужно теснее примыкать к одному из цивилизационных центров. Для белорусов — это либо Россия, либо Польша», — написал Дзермант

Он подчеркнул, что, хотя «активное меньшинство будет пытаться навязывать пассивному большинству второй вариант», ещё можно избежать гражданского конфликта и удержать кризисную ситуацию в законных рамках.

«Лично мой выбор, как русского белоруса, понятен. Но нужно сохранить страну от развала, надеюсь, сторонники другого выбора понимают, чем рискуют», — предостерёг эксперт.

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СНГ , В мире , Минск , Польша
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