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Белоруссия в огне. Главное

«Война с собственным народом»: Лукашенко загнали в угол 

Павел Тиунов 10 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко изменил тактику борьбы с протестующими против его переизбрания в качестве главы государства, сменив гнев на милость, пишет газета «Взгляд». По мнению журналистов, «дать заднюю» белорусского лидера вынудили стачки трудовых коллективов, не вписывающиеся в легенду о протестах, которые инициировали "алкоголики" и "наркоманы".
Речь идет о забастовках, которые объявили работники Белорусского металлургического завода, Минского тракторного завода, Жабинковского сахарного завода, БелАЗа, компаний «Гродно-Азот», Интеграл и других. Все они ясно дали понять белорусским властям, что протесты поддерживают не только «либеральная фронда» и «молодые бездельники», но и «глубинный народ», на который ранее опирался Лукашенко.

«Полицейскую агрессию в отношении рабочих, крестьян и медиков сложно трактовать иначе, кроме как войну с собственным народом», — говорится в статье.

В результате президент решил сменить тактику борьбы с протестующими. Теперь он не стремится подавить «майданчик в зародыше», а, чтобы хоть немного «сбить градус общественного напряжения», перешел к отказу от насилия.
Так, глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и принес извинения за травмы, нанесенные силовиками случайным прохожим, оказавшимся рядом с протестующими. Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что президент поручил разобраться по всем фактам задержаний и отпустить тысячи человек из изоляторов.
Сам Александр Лукашенко, как сообщал «Рамблер», в настоящее время готовится выступить с обращением к народу.
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СНГ , Видео , В мире , Белоруссия в огне , Юрий Караев , Наталья Кочанова , Александр Лукашенко , МВД , Деловая газета "Взгляд"
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