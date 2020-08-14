Протесты в Белоруссии: милиция отказывается служить Лукашенко 

Белорусские милиционеры понимают коллег, которые поддержали протестующих и уволились. Об этом сообщает РБК.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко . Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

Сегодня бывший участковый инспектор отдела внутренних дел (ОВД) администрации Советского района Гомеля, публично поддержавший протестующих, рассказал РБК, что отдал удостоверение и форму своим бывшим начальникам через балкон на девятом этаже и покинул территорию страны. Также он сообщил, что в его бывшем ОВД мало милиционеров, которые поддерживают протестующих.

В свою очередь, бывший старший оперуполномоченный управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) управления внутренних дел (УВД) Гродненского областного исполнительного комитета Артем Никулин рассказал, что коллеги отреагировали на его решение уволиться в знак поддержки протестующих в целом с пониманием.