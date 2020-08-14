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Белоруссия в огне. Главное

Протесты в Белоруссии: милиция отказывается служить Лукашенко 

Артём Кульша 12 минут назад
Протесты в Белоруссии: милиция отказывается служить Лукашенко
Фото: Reuters
Белорусские милиционеры понимают коллег, которые поддержали протестующих и уволились. Об этом сообщает РБК.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Сегодня бывший участковый инспектор отдела внутренних дел (ОВД) администрации Советского района Гомеля, публично поддержавший протестующих, рассказал РБК, что отдал удостоверение и форму своим бывшим начальникам через балкон на девятом этаже и покинул территорию страны. Также он сообщил, что в его бывшем ОВД мало милиционеров, которые поддерживают протестующих.
В свою очередь, бывший старший оперуполномоченный управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) управления внутренних дел (УВД) Гродненского областного исполнительного комитета Артем Никулин рассказал, что коллеги отреагировали на его решение уволиться в знак поддержки протестующих в целом с пониманием.

«В органах много отличных ребят», — сообщил он и высказал мнение, что многие милиционеры признают необходимость мирных протестов и осуждают жестокость и насилие со стороны коллег в ходе них.

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Комментарии
СНГ , В мире , Александр Лукашенко , МВД , РБК
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