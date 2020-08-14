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Белорусские милиционеры рассказали о своем увольнении из-за протестов 

Lenta.ru 1 час назад
Белорусские милиционеры рассказали о своем увольнении
Фото: Reuters
Белорусские сотрудники правоохранительных органов, которые поддержали протестующих и уволились, рассказали о своем решении покинуть службу РБК.
Бывший участковый инспектор ОВД администрации Советского района Гомеля рассказал, что после публикации в социальных сетях видео с его поддержкой протестующих, к нему приехало начальство. «Я понимал, что меня хотели арестовать, но они говорили, что хотят забрать удостоверение и форму», — сказал бывший милиционер. Он добавил, что вел диалог с балкона на девятом этаже и таким образом передал форму и удостоверение.
Собеседник издания отметил, что ему пришлось покинуть Белоруссию. Один из его товарищей рассказал, что бывшие коллеги хотели его отловить и избить. По его словам, подавляющее большинство сотрудников местного районного отделения поддерживает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Таких как я мало, но они есть», — заявил он.
Другие собеседники издания столкнулись с противоположным отношением в коллективе. Так, Артем Никулин, работавший старшим оперуполномоченным УБЭП УВД гродненского облисполкома, рассказал, что коллеги отреагировали на решение уволится по-разному, но «в целом с пониманием».

«Никаких проблем мне не создавалось, и я уволен по соглашению сторон», — сказал он.

По его мнению, многие сотрудники милиции уже видят необходимость мирных протестов и осуждают излишнюю жестокость и насилие. Он признался, что намерен обратиться в прокуратуру с целью проверок превышения полномочий.
Бывший милиционер-кинолог из отдела департамента охраны Новополоцка Виктор Шаркович рассказал, что собирается поехать в Минск, однако не будет участвовать в протестах. Коллеги приносят ему еду и поддерживают, отметил бывший сотрудник правоохранительных органов. «Я был уволен за невыход на службу, и после того, как прошло более трех часов, я пришел в кадры и сдал удостоверение и жетон», — пояснил он, добавив, что на повторных выборах отдал бы голос за Валерия Цепкало.
Ранее капитан милиции Егор Емельянов, который подал в отставку на фоне массовых протестов в стране из-за прошедших президентских выборов, рассказал, что был задержан на двое суток. На него составили протокол за проведение массового мероприятия посредством социальной сети Instagram. Он также признался, что опасается за семью, и допустил, что ему, возможно, придется уехать из страны.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты и столкновения с ОМОНом из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов.
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Комментарии
СНГ , В мире , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , Егор Емельянов , Генпрокуратура РФ , МВД , Гомель
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