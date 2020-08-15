Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

На месте гибели участника протеста в Минске начинают собираться люди 

ТАСС и ещё 19 1 час назад
На месте гибели участника протеста в Минске начинают собираться люди
Фото: Газета.Ru
МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Жители Минска начинают собираться в районе станции метро «Пушкинская», где 10 августа в ходе акции протеста против результатов президентских выборов погиб один из манифестантов.
По оценке корр. ТАСС, там находятся несколько сотен человек. В руках они держат цветы. Проезжающие мимо водители сигналят в знак солидарности. Сегодня пройдут похороны погибшего. Его родные попросили не приходить в храм, где пройдет отпевание, а собраться на месте его гибели.
Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют собранию. Обстановка спокойная.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Вечером 14 августа у Дома правительства в центре Минска состоялся многотысячный митинг. Милиция в ситуацию не вмешивалась.
ТАСС: последние новости
Илон Маск предложил помощь белорусам Илон Маск предложил помощь белорусам Сотни работников МАЗ устроили митинг за честные выборы и против насилия Сотни работников МАЗ устроили митинг за честные выборы и против насилия Профсоюз работников Белэнерготопаза требует прекратить насилие и не увольнять работников Профсоюз работников Белэнерготопаза требует прекратить насилие и не увольнять работников
Комментарии
СНГ , В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , ИТАР-ТАСС , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кошмар!»: Малышева не может вернуться в Россию
«Кошмар!»: Малышева не может вернуться в Россию
Муж внезапно отреагировал на смерть Легкоступовой
Муж внезапно отреагировал на смерть Легкоступовой
«Надо связаться с Путиным»: Лукашенко о ситуации в Минске
«Надо связаться с Путиным»: Лукашенко о ситуации в Минске
«Люди живут на 8-12 тысяч»: Джигурда высмеял Пригожина
«Люди живут на 8-12 тысяч»: Джигурда высмеял Пригожина
Видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
00:30
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
00:41
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
«Надо связаться с Путиным»: Лукашенко о кризисе в Минске
01:33
«Надо связаться с Путиным»: Лукашенко о кризисе в Минске
В мире Политика
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
На горе Куштау начались столкновения
00:19
На горе Куштау начались столкновения
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение