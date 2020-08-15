На месте гибели участника протеста в Минске начинают собираться люди 

МИНСК , 15 августа. /ТАСС/. Жители Минска начинают собираться в районе станции метро «Пушкинская», где 10 августа в ходе акции протеста против результатов президентских выборов погиб один из манифестантов.

По оценке корр. ТАСС, там находятся несколько сотен человек. В руках они держат цветы. Проезжающие мимо водители сигналят в знак солидарности. Сегодня пройдут похороны погибшего. Его родные попросили не приходить в храм, где пройдет отпевание, а собраться на месте его гибели.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко . Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская , которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Вечером 14 августа у Дома правительства в центре Минска состоялся многотысячный митинг. Милиция в ситуацию не вмешивалась.