Колонна протестующих направилась в центр Минска 

Колонна сторонников оппозиции двинулась по тротуару проспекта Независимости в центр Минска

В колонне несколько сотен человек, в основном женщины в белом с цветами. По пути к ним могут присоединиться люди, передает РИА «Новости».

Несколько колонн встретились в районе ЦУМа на проспекте независимости в центре Минска, в совокупности здесь собрались около 2 тыс. человек. В частности, здесь колонна с проспекта Машерова, колонна от Комаровского рынка, две колонны, которые шли по проспекту Независимости по разным его сторонам от Академии наук

Большинство участников шествий вместе двинулись в сторону площади Победы. Прохожие и машины приветствуют их криками и гудками. Милиции на месте событий нет.

Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста из-за нежелания оппозиции признавать результаты выборов.

Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».