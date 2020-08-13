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Колонна протестующих направилась в центр Минска 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 41 минуту назад
Колонна протестующих направилась в центр Минска
Фото: Reuters
Колонна сторонников оппозиции двинулась по тротуару проспекта Независимости в центр Минска.
В колонне несколько сотен человек, в основном женщины в белом с цветами. По пути к ним могут присоединиться люди, передает РИА «Новости».
Несколько колонн встретились в районе ЦУМа на проспекте независимости в центре Минска, в совокупности здесь собрались около 2 тыс. человек. В частности, здесь колонна с проспекта Машерова, колонна от Комаровского рынка, две колонны, которые шли по проспекту Независимости по разным его сторонам от Академии наук
Большинство участников шествий вместе двинулись в сторону площади Победы. Прохожие и машины приветствуют их криками и гудками. Милиции на месте событий нет.
Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста из-за нежелания оппозиции признавать результаты выборов.
Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, почему Запад прощает Александру Лукашенко больше, чем Виктору Януковичу в ситуации с «Евромайданом».
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Комментарии
СНГ , В мире , Белоруссия в огне , Виктор Янукович , Александр Лукашенко , ЦУМ , РАН , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Минск
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