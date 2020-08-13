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«Власть обречена»: белорусские силовики переходят на сторону народа 

Артём Кульша и ещё 3 10 минут назад
Капитан милиции Белоруссии Егор Емельянов уволился после 17 лет службы из-за протестов, проходящих в стране. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл выборы, набрав более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

«17 лет службы окончены… Моя совесть чиста… Милиция с народом…» — написал вчера в инстаграме Емельянов.

Он сопроводил эти слова снимком, на котором запечатлены его значок, погоны, удостоверение и благодарность за проявленную профессиональную инициативу и обеспечение высокой эффективности труда.
Тем временем житель города Логойска Евгений Новицкий опубликовал в той же социальной сети видеозапись, на которой его брат заявляет, что больше не может гордиться тем, что служил в спецназе, и выбрасывает свою форму в мусорный бак.

«Горжусь тобой, брат! После ночи на баррикадах… После того, что творится по всей стране… Эта власть теперь обречена! Бойтесь черные твари! Всех вас ждет трибунал и тюрьма, тупые вы уроды!» — написал Новицкий.

Аналогичное видео, но с выбрасыванием берета спецназа, разместил в инстаграме Артем Белинович. На нем он заявил, что в Белоруссии больше нет братства спецназа.
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СНГ , Видео , В мире , Евгений Новицкий , Александр Лукашенко
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