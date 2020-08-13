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Белорусские силовики начали увольняться после подавления уличных протестов 

Вечерняя Москва и ещё 1 30 минут назад
В Белоруссии некоторые сотрудники правоохранительных органов начали увольняться на фоне уличных протестов, которые произошли после президентских выборов. Люди в форме милиционеров и внутренних войск появляются на роликах в Сети, в которых сообщают свое отношение к происходящему.
Некоторые из них демонстративно выбрасывают форму в мусорные баки, а действующие сотрудники подают в отставку, сообщает Telegram-канал NEXTA Live.
Спецназовец Артем Белинович заявил на видео, размещенном в соцсети Instagram, что «белорусского братства спецназа в Белорусии больше нет». После чего он выбросил в мусорный контейнер берет.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК республики, Лукашенко набирал 80,08 процента голосов на выборах президента, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09 процента. Другие кандидаты — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — получили 1,68 процента, 1,21 процента и 1,15 процента голосов соответственно. Против всех выступили 4,6 процента избирателей.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.
После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций в понедельник, 10 августа.
11 августа в Министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили, что более 200 человек находятся на лечении в стационарах в результате беспорядков. В частности, у граждан зафиксированы ушибы мягких тканей, черепно-мозговые и другие виды травм. Также известно о смерти одного человека. При этом, по данным на 11 августа, были задержаны еще около двух тысяч человек, в том числе причастных к организации и проведению массовых акций.
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СНГ , Видео , В мире
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