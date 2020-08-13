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Белоруссия в огне. Главное

Российский журналист указал на действия провокаторов в Минске 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Среди митингующих в Минске действуют провокаторы, которые намеренно пытаются спровоцировать конфликты между силами правопорядка и манифестантами, оскорбляя сотрудников ОМОН и затем смешиваясь с толпой. Об этом заявил в четверг в интервью белорусскому телеканалу ОНТ российский журналист, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.
"Я находился между ОМОНом
и протестующими, дистанция между ними была метров пятьдесят", — сказал Пегов в интервью, запись которого была опубликована в канале ОНТ в Telegram. — Снимал себя на GoPro (портативная видеокамера — прим. ТАСС),
чтобы показывать обе стороны и объективно рассказывать, что происходит".
"Видел, как выбегали определенного сорта люди, которых называют провокаторами.
Из толпы иногда выбегают люди, которые подбегают к ОМОНовцам вплотную, лицом к лицу, кричат что-то оскорбительное. Такая как бы карусель: подошел, сказал что-то оскорбительное, убежал в толпу", — описывает российский журналист ситуацию, которую он наблюдал в Минске во время протестов. По словам Пегова, он видел в толпе демонстрантов трех или четырех провокаторов, пытавшихся вызвать конфликтные ситуации.
Когда Пегов освещал акции протеста в конце прошлой недели, он получил травму, а впоследствии был задержан белорусской милицией. «Сам момент, когда я потерял сознание: я даже не могу понять, с какой стороны это было. Прилетело по затылку. Справа или слева это было — не берусь утверждать.
Не готов сказать, были ли это протестующие или ОМОН», — рассказал Пегов.
В понедельник в СМИ появились данные, что Пегов был задержан в Минске 9 августа наряду с несколькими другими российским журналистами. Впоследствии все они были освобождены и вернулись в Россию.
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Комментарии
СНГ , В мире , Семен Пегов , ИТАР-ТАСС , Минск
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