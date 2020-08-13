Журналист РФ рассказал о жестоких пытках в белорусском РУВД

Задержанный ранее при освещении событий в Белоруссии корреспондент Znak.com Никита Телиженко рассказал об избиениях в районном управлении внутренних дел в Минске . Репортаж опубликован Znak.com.

После задержания Телиженко был доставлен в Московское РУВД Минска, где он провел 16 часов, указано в публикации.

"Парня передо мной специально головой о дверной косяк входа в РУВД ударили. Он закричал от боли. В ответ на это его начали бить по голове Первый раз меня ударили, именно когда выводили из автозака, я просто недостаточно низко нагнулся и получил удар рукой по голове, а потом коленом в лицо", — заявляет журналист.

В помещении люди лежали на полу, при этом новых задержанных заставляли ложиться на пол "вторым слоем", рассказал Телиженко.

По словам журналиста, вокруг шли "жесточайшие избиения", у некоторых задержанных могли быть сломаны кости.

"Милиционеры заставляли задержанных молиться, читать "Отче наш…", кто отказывался, избивали всеми подручными средствами", — отмечает Телиженко.

При этом после того, как сотрудники правоохранительных органов видели российский паспорт журналиста, удары становились не такими сильными, указано в репортаже.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.