Кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Литву , после того как была задержана на семь часов в Белоруссии. Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил LRT.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а второе место занимает Тихановская с 10,09% голосов.

Вчера Тихановская заявила, что считает себя победительницей выборов, не признает официальные результаты голосования и намерена опротестовать их в Центральной комиссии по выборам.

После этого средства массовой информации сообщили, что ее удерживают в здании комиссии. Позже стало известно, что это не так. Сегодня Линкявичюс сообщил в своем твиттере, что кандидатка находится в безопасности в Литве.

В беседе с LRT он уточнил, что в настоящее время Тихановская находится в Вильнюсе, но не уточнил, каким образом туда прибыла, сколько там пробудет и что намерена делать.