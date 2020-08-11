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Озвучены обстоятельства побега Тихановской в Литву 

Артём Кульша и ещё 6 6 минут назад
Кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Литву, после того как была задержана на семь часов в Белоруссии. Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил LRT.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а второе место занимает Тихановская с 10,09% голосов.
Соперница Лукашенко покинула Белоруссию
Вчера Тихановская заявила, что считает себя победительницей выборов, не признает официальные результаты голосования и намерена опротестовать их в Центральной комиссии по выборам.
После этого средства массовой информации сообщили, что ее удерживают в здании комиссии. Позже стало известно, что это не так. Сегодня Линкявичюс сообщил в своем твиттере, что кандидатка находится в безопасности в Литве.
В беседе с LRT он уточнил, что в настоящее время Тихановская находится в Вильнюсе, но не уточнил, каким образом туда прибыла, сколько там пробудет и что намерена делать.

«Главное, что она находится в безопасности, так как до этого была в Белоруссии задержана и в задержании пробыла около семи часов», — добавил глава литовского Министерства иностранных дел (МИД).

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СНГ , Видео , В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МИД , Литва
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